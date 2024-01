Sequestro di bigiotteria | tolti dal mercato oltre 4mila articoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ben 4.395 i prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento. Si tratta didiovvero braccialetti, anelli, orecchini, collane, senza i requisiti di sicurezza e conformità. L’operazione, condotta dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, si è svolta nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio. Ildella merce, eseguito nei confronti di un esercizio commerciale di Benevento, ha impedito la vendita, ipotizzata come superiore ai 6.000 euro, di prodotti privi dei contenuti minimi d’informazione e di tutte le altre indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute umana, previste dalla legislazione nazionale ed europea. Il ...

