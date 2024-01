Senza parità di genere un Paese non può rispondere alle crisi | le considerazioni di ASviS

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Di seguito il testo redatto da Maddalena Binda che collabora con la redazione per i siti, FUTURAnetwork e Festival dello Sviluppo Sostenibile. Il Rapporto dell’Unesco analizza per la prima volta il legame tra resilienza e disuguaglianze di, dalla ridotta partecipazione femminile nel settore dell’Intelligenza artificiale al divario nelle pensioni percepite. VIDEO – venerdì, 5 gennaio 2024 “Donne resilienti costruiscono società resilienti” è il messaggio centrale del Rapporto “Empowering women for the good of society: gender-based resilience” dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La resilienza è definita come la capacità di un individuo o di una società di “resistere o riprendersi velocemente da una” e non può essere raggiuntagarantire la ...