Sensi | prima offerta Leicester all’Inter Il punto su Lautaro Martinez

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È arrivatalada parte delper Stefano. Ilsul rinnovo del contratto di. SITUAZIONE – Queste le parole di Gianluca Di Marzio nel corso del podcast Buongiorno Calciomercato. «L’Inter ha l’accordo per il rinnovo die conta di ufficializzarlo entro fine mese. E ha ricevuto in giornata unaper Stefano, è del. Quindi è illa squadra che vuole Stefano, vuole strapparloe portarlo in Inghilterra». Fonte: “Buongiorno Calciomercato” di Gianluca Di Marzio Inter-News - Ultime ...

Sinner , il 2023 del tennista altoatesino è stato decisamente pirotecnico: come lui nessuno mai in Italia, è incredibile. Non gli piace che si dica ... (ilveggente)

Sensi è in uscita dall’Inter dove per l’ennesima volta non è riuscito a incidere. Il Leicester è interessato al centrocampista nerazzurro, ma Prima ... (inter-news)

L'abbassamento del prezzo della materiadel 6,7% registrato sull'indice PSV, che è l'indice ... percettori di bonus); soggetti con disabilità aidell'articolo 3 della legge 104/92; per ......venerdì 14 marzo al Ristorante Infinity Hotel Savini di Igea Marina da assaporare con tutti i... I loro menu saranno però preceduti da momenti di approfondimento di grande spessore: nella...La Giunta Comunale già nel 2022 aveva scelto di non procedere all’adeguamento delle indennità nelle misure previste dalla normativa, ma di procedere a una volontaria riduzione pari a circa il 42,40% ...Archiviata la cocente sconfitta di Cagliari, il Sassuolo Primavera è pronto a scendere in campo per il quarto di finale di Coppa Italia: il match del “Tre Fontane” con la Roma si terrà domani alle ore ...