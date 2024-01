Sensi | il Leicester ci prova! L’Inter detta le condizioni | le cifre – TS

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Stefanopotrebbe lasciarea gennaio. Sul centrocampista è piombato ildi Maresca: le ultime dall’edizione odierna di Tuttosport PISTA –potrebbe lasciarea gennaio. Secondo quanto riferisce Tuttosport nella giornata di ieri ilha approcciato formalmente il club nerazzurro per informarsi sul centrocampista.per lasciar partire, che ha il contratto in scadenza a giugno, chiede circa 3 milioni di euro. Non è ancora arrivata un’offerta formale ma si attendono novità nei prossimi giorni: ildeve prima cedere Praet., dal canto suo, non ha ancora deciso se accettare la corte di Maresca: sia perché manca l’accordo fra le società, sia perché manca una ...

Sensi è in uscita dall’Inter dove per l’ennesima volta non è riuscito a incidere. Il Leicester è interessato al centrocampista nerazzurro, ma Prima ... (inter-news)

Nelle ultime ore ilha manifestato interesse per il centrocampista dell'Inter Stefano. Ecco le ultime di calciomercato Ile l'Inter hanno iniziato le trattative riguardanti il centrocampista Stefano: arrivato al capolinea visti anche i tanti infortuni. Il ......meno utilizzati è Stefano, rientrato in estate dal prestito al Monza ma chiuso dall'impiego di altri centrocampisti: potrebbe essere ceduto a gennaio. Su di lui si è mosso il...Stefano Sensi può lasciare l`Inter a sei mesi dalla scadenza del contratto. Il centrocampista nerazzurro è considerato in uscita e il Leicester si è mostrato.Secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe tutto fatto per il passaggio di Leonardo Bonucci al Fenerbahce. L’ex Juve sta infatti risolvendo in queste ore il contratto che lo lega all’Union ...