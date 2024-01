Sei poesie che celebrano la grandezza di Wis?awa Szymborska

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Quella di Wis?awa(1923-2012) è una vita fatta «di cianfrusaglie». Così la definiva lei stessa, esponente di una professione, quella del poeta, che, come ha sottolineato tante volte, non esiste. A guidarla è il «Non so», pungolo eterno che, come ha detto nel discorso pronunciato in occasione del premio Nobel nel 1996, fa nascere l’ispirazione. Caos. Come quello che metteva in musica Kora, la cantante punk rock con cui condivideva un’amicizia e una sintonia viscerali. Forse fatta proprio di quella dolorosa forma di caos che sta sotto, dietro, dentro l’espressione artistica e che il punk sbatteva in faccia al suo pubblico. Delicata lei,, nel suo esprimerla inesatte, improvvise forme di ordine condite con l’ironia di collage fatti di ritagli dell’attualità (dei quotidiani). Caffè. Sigarette. Non so… La ...