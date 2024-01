Secondo il Corriere della Sera | le società che fanno capo all' influencer avrebbero un valore di circa 100 milioni di euro Cosa succederà dopo il caso-pandoro?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Alla voce “personal branding” di ogni dizionario dovrebbe essere citata Chiara Ferragni. Sì, perché forse nessuno nel nostro Paese ha saputo collegare tutta la sua attività imprenditoriale al suo nome, al suo volto, così come lei ha fatto. Un continuo racconto sui social che l’ha portata a essere considerata da molti come “una di casa”. Ma ora tutta questa sua auto-promozione sta forse diventando il suo problema principale:che è stata indagata per truffa aggravata per il cosiddetto “”, in molti hanno deciso di non credere più alle sue parole. E di non essere più follower o acquirenti. Un danno reputazionale che ha coinvolto non solo il suo pubblico, ma anche le aziende che avevano deciso di collaborare con lei. ...