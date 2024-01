“Se loro sono innocenti” Corona non vuole sentire ragioni su Olindo e Rosa

A poche ore dall’importantissimo in contro di campionato contro l’Atalanta, match fondamentale per la corsa alla Champions League, esplode la ... (notizie)

Le etichette pos sono bruciare Come il fuoco sulla pelle. Lo sa bene Chiara Ferragni , indagata ieri dalla procura di Milano per truffa aggravata ... (panorama)

Alcune delle applicazioni disponibili nella suite di Accelerator 365: Launchpad : una directory aziendale di link e strumenti di cui i dipendenti possono aver bisogno nellaorganizzazione, ...I lavoratori, dal canto, hanno manifestato qualche dubbio sui tempi lunghi dell'operazione ... ammettendo che i tempilunghi, ma che "i passi risultano concreti" e specificando che la stessa ...Ha radunato la squadra davanti a sé per fare a tutti loro un discorso ben preciso. "Non sono presente in questi giorni a Salerno come dovrei, perché ho subito un’infrazione spontanea di una vertebra, ...I cyborg creati dal Dr. Gelo sono esseri progettati con l'unico scopo di distruggere, ma sorprendentemente alcuni di loro dimostrano di possedere un lato sensibile ed empatico, capaci persino di ...