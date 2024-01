Se i Ferragnez fanno soldi a me non dà fastidio Basterebbe un’etichetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Non sono influenzabile dagli influencer, anzi… no, mi influenzano, ma al contrario. Se un prodotto è molto pubblicizzato, soprattutto da un testimonial, evito accuratamente di comprarlo perché so che nel suo prezzo sono comprese le spese per farmelo piacere. Al supermercato passo in rassegna le marche e scelgo prodotti non pubblicizzati. È così che ho scoperto il caffé Passalacqua, un nome una garanzia per una ipotetica marca di ombrelli… però è un ottimo caffè. Di Chiara Ferragni e di Fedez non mi importa granché, anche se la reazione inversa ai loro consigli si mitiga quando scopro che una visita di Chiara agli Uffizi fa impennare le visite al museo fiorentino. L’avranno pagata per quella visita? Sarebbe interessante saperlo. Fedez, poverino, deve avere qualche insicurezza per essersi tatuato più di un Maori o di un mafioso russo. La sua musica… non l’ho mai ascoltata, se non un ...