Se continuate così La minaccia di Blinken | con chi se la prende

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il leader palestinese, Mahmoud Abbas, si è impegnato a portare avanti un percorso di riforme dell'Autorità Nazionale Palestinese (Anp). Lo ha indicato il segretario di Stato americano, Antony, nel corso di un punto stampa in Bahrain, ennesima tappa del suo tour regionale che l'ha visto a Ramallah, in Cisgiordania, proprio per incontrare Abbas. «Ciò che apprezzo da questo incontro è che si è impegnato in questo ed è molto pronto ad andare avanti», ha dichiarato, in risposta a una domanda se il leader palestinese avesse preso qualche genere di impegno a riformare l'Anp. Intanto gli Stati Uniti hanno anche avvertito l'Iran e gli Houthi delle «conseguenze» se continuano are di mira le rotte marittime del Mar Rosso. «Se continua, ci saranno conseguenze per le azioni degli Houthi», ...