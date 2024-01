Se ben organizzata | la produzione dell’acciaio in Italia potrebbe vivere un’altra stagione importante

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ieri il sistema industrialeno ha registrato il primo colpo duro dell’anno. Volendo dare a esso un nome che non lasci ombra di dubbio, è sufficiente definirlo con il termine che gli è più appropriato, “disinteresse”. È riferito alla vicenda Ilva, e è quello che ha mostrato l’ArcelorMittal, azionista privato di quella realtà una volta pubblica, lunedì appena trascorso. Durante l’incontro a Palazzo Chigi del rappresentante di quella combine con tutti i ministri che in qualche modo sono coinvolti nel caso Ilva, non è stato fatto nemmeno un seppur piccolo passo avanti. Da quel personaggio non è emerso niente che potesse in qualche modo segnare concretamente l’intenzione di seguire una nuova rotta, atta a far giungere in porto quella nave alla deriva e ormai prossima a colare a picco. Con quest’ultimo episodio di mala gestio, si ripropone, accentuato più che mai, il ...