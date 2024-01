Scusa | ma ti dà fastidio?! | Magliaro | che scontro con Parenzo | Video

Una reazione che a Monia ha datoperché a lei per prima non ha dato. Alfonso ... In lacrime le chiedeper non aver capito subito quello che stava vivendo la ragazza. Durante l'...... soprattutto, le inseguitrici più attrezzate per dare loro, ovvero Milan e Napoli, ... E anche perché, quando sei l'Inter o la Juve, devi sempre lottare per vincere: non c'èche tenga!Tuttavia, dopo alcuni minuti, ricomincio a sentire questo fastidio poco sopra al pube e sento di aver bisogno di urinare di nuovo. Un fastidio che, tra l'altro, si accentua quando sono seduto e se ..."Sono stato troppo critico verso coloro che, per primi, hanno lasciato il PGA Tour e il DP World Tour scegliendo la LIV Golf. Ho commesso un piccolo ...