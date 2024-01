Screen Actors Guild Awards 2024 | rivelate tutte le nominations

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sono statileper gli: in un momento chiave, visto le nomination imminenti agli Oscar del 23 gennaio, Barbie e Oppenheimer hanno ottenuto il maggior numero di candidature da parte della corporazione, con quattro nomination a testa, tra cui quelle per l’ensemble cinematografico e le performance individuali di Margot Robbie, Ryan Gosling, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ed Emily Blunt. Scopriamole nel dettaglio. Le nomination ai SAGdi quest’anno arrivano dopo un anno davvero importante per lae l’American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), il più grande sindacato del settore, che ha scioperato ...

