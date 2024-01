Scontro a distanza tra Fedez e Myrta Merlino Ma il cantante ancora straparla? – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)Un personaggio noto che si lamenta di paparazzi e giornalisti sotto casa è fastidioso di per sè, lo è ancor di più se a farlo è, in questo preciso momento,. Il, anzichè scegliere la via del silenzio visti i fatti poco edificanti che riguardano la moglie, si lamenta arrivando persino a battibeccare acon. Irritato dalla presenza costante delle telecamere di Pomeriggio Cinque sotto casa sua, in cerca di notizie in seguito all’indagine per truffa aggravata che vede coinvolta Chiara Ferragni, il rapper ha infatti attaccato, per giunta con modi sgradevoli, sia il contenitore giornalistico di Canale 5 sia la conduttrice, dando inizio ad un botta e risposta infuocato sui social. La querelle ha preso il via da una storia ...