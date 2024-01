Sci alpino | startlist discesa Wengen 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dopo due giornate di training comincia ad accendersi domani la settimana dicon la primalibera maschile sul Lauberhorn, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-di sci. Si tratta in realtà di un recupero dellacancellata a Beaver Creek causa maltempo ad inizio stagione, che si disputerà con partenza abbassata e quindi su una distanza più corta rispetto alla pista abituale. Fari puntati sul padrone di casa svizzero Marco Odermatt, dominatore del Circo Bianco lanciatissimo verso la terza Sfera di Cristallo consecutiva ma ancora alla ricerca della prima vittoria in unadel circuito maggiore dopo aver già collezionato ben 11 podi nella specialità. L’Italia punta molto su Mattia Casse e Dominik Paris, ma non sarà facile entrare nella top3. La ...

La start list della discesa maschile della tappa di Coppa del Mondo di Wengen 2024: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. L'Italia si affida a Dominik Paris, che scatterà col bib numero ...Quando il gatto non c'è, è allora che i topini ballano. Federica Brignone e Sofia Goggia farebbero bene a prendere appunti: sulle nevi austriache di Altenmarkt - Zauchensee, dove nel fine settimana ...