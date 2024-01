Sci alpino | poker di gare a Wengen Odermatt sogna la prima discesa Azzurri a caccia del podio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Quasi cinque chilometri per entrare nella leggenda. Semplicemente la Lauberhornn, una delle piste iconiche della Coppa del Mondo di sci, che ospiterà addirittura una quattro di giorni di. A, infatti, si comincia a correre già da domani con il recupero dellacancellata a Beaver Creek, poi venerdì il superG, nuovamente lail sabato e domenica appuntamento con lo slalom. Per chi si dedica alla velocità è ovviamente uno degli appuntamenti più importanti della stagioni, ma soprattutto la presenza di treporta ad uno sforzo fisico davvero impressionante. L’uomo copertina è senza alcun dubbio Marco, che si presenta ada dominatore assoluto della Coppa del Mondo e con l’obiettivo di difendere il pettorale ...

Nel weekend sono in programma due supergiganti e una discesa ROMA - Mikaela Shiffrin non prenderà parte alle gare di Coppa del Mondo in programma ... (ilgiornaleditalia)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Adrian Smiseth Sejersted scende a sua volta ad andatura turistica con un ritardo in doppia cifra. Il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Loic Meillard esce di scena dopo metà gara. In partenza il tedesco Simon Jocher. 13.11 Alexis ... (oasport)

... mercoledì 10 gennaio, sono iniziati i lavori di preparazione della pista Olympia delle Tofane, a Cortina D'Ampezzo, in vista dell'appuntamento di Coppa del Mondo femminile di, con due discese e ...Il presidente della FISI - Federazione italiana sport invernali, Flavio Roda, ha risposto con una lettera all'articolo 'Slalom crisi infinita' pubblicato questa mattina sul Corriere della Sera , per ...Doppietta francese nel superG della Coppa Europa a Saalback. A trionfare è stato Florian Loriot, che ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera. Il transalpino ha preceduto di 14 centesimi il conna ...Da qui a metà febbraio il programma non darà tregua, con Wengen, Kitzbühel, Garmisch, Chamonix e Kvitfjell. Gli atleti mugugnano, ma chi li ascolta