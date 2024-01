Sci alpinismo | Europei 2024 | Katia Mascherona bronzo Under 23 nello sprint | sesto posto di Canclini

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La seconda giornata deglidi Scidi Flaine si conclude con un’altra medaglia per l’Italia. In questo mercoledì dedicato esclusivamente allo, èa prendersi ilnella categoria23 alle spalle di Caroline Ulrich e della spagnola Maria Costa Diez, con questi allori, sia maschili che femminili, assegnati nella gara ‘dei grandi’. Difatti la competizione femminile è stata vinta da Marianne Fatton che si è imposta sulla spagnola Ana Alonso Rodriguez e la slovacca Marianna Jagercikova., assieme a Giulia Compagnoni, si è fermata nella prima semifinale. Eliminate in batteria invece Lisa Moreschini, Alba De Silvestro e Silvia Berra. Tra gli uomini si difende bene Nicolò, che ...

Va in archivio con un bilancio complessivo di otto med agli e per l’Italia la giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di sci alpinismo , in ... (oasport)

Nella seconda sala i pannelli sono suddivisi per tipologia sportiva: canottaggio; vela; nuoto e pallanuoto e pesca;; atletica, ginnastica, boxe; tennis; calcio; automobilismo e ...Gli appassionati di, escursionismo etroveranno nella collezione Linea Rossa di Prada il compagno perfetto per le loro imprese montane. Un Evento che celebra la passione per la montagna ...Ai Campionati Europei ISMF di sci alpinismo in corso sulle nevi francesi di Flaine, soddisfazione per il terzo posto della valtellinese Katia Mascherona nella categoria Sprint Under 23 Donne. Katia, ...Sesto posto per Nicolò Canclini al termine della sprint dei Campionati Europei di sci alpinismo di Flaine. Autore del quarto tempo nel turno di qualificazione, il valtellinese ha guadagnato l’accesso ...