Schira | “Samardzic il padre-agente che rischia di far saltare l’affare”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)critica il calciomercato del Napoli: mercato da accelerare, servono colpi top. Dubbi su fattibilità di Quarta e, occhio a Simeone. Nicolònon risparmia critiche al mercato del Napoli, definendolo finora deludente ai microfoni di Radio CRC: “Il mercato del Napoli? Mi aspettavo che il Napoli accelerasse molto di più perché tra una settimana c’è la Supercoppa che resta l’unico obiettivo della stagione come trofeo, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ci aspettavamo che il difensore fosse già a Castel Volturno. Poi c’è la telenovela. Martinez Quarta piace, l’unico dubbio che ho è che la Fiorentina se ne privi dato che è in lotta su tre fronti. Andarsene a privare a stagione in corso sinceramente faccio fatica a pensarlo. Poi ad oggi i titolari sono Quarta e Ranieri. Napoli e Udinese ...

A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicolò, giornalista ed esperto di mercato: "Il mercato del Napoli Mi aspettavo che il Napoli accelerasse molto di più perché tra una settimana c'è la Supercoppa che resta l'unico obiettivo della ...... Aurelio De Laurentiis A Radio Crc, nel corso di 'Si gonfia la rete', è intervenuto Nicolò, ... Poi c'è la telenovela. Martinez Quarta piace, l'unico dubbio che ho è che la Fiorentina se ...Koné, che piacere al Napoli come vice Anguissa, è nel mirino anche della Juventus e di alcune squadre straniere ...09.01 10:34 - IL ROMA - Samardzic-Napoli, il padre in Italia per chiudere, appuntamento con Chiavelli e ADL, per Dragusin è asta tra i grandi club 09.01 10:34 - CDS - Emre Can costa troppo per il ...