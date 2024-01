Scalerò per te è il nuovo singolo di Paola Di Leo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dal 12 gennaio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “per te”, ildiDi Leo. “per te” è un brano in cuiDi Leo apre il suo cuore, donando un frammento di sé attraverso un intenso viaggio musicale. L’artista si mostra vulnerabile, con un sentimento puro e onesto dedicato alla sua persona amata, raccontando la storia di un amore che nasce dopo il dolore. Questo pezzo esplora l’amore da prospettive diverse, in un tentativo di condividere le sfumature di questa esperienza umana. La melodia, influenzata dal contemporaneo RnB, si avvolge in un ritornello memorabile e nell’incanto dei violini, creando un’atmosfera coinvolgente e maestosa.Di Leo trasforma il proprio vissuto in ...