Save me | uno short film in bianco e nero per il nuovo singolo di Ice Teddy

Eviatar Moshe Kipnis, per il quale il figlio aveva lanciato un appello durante un'intervista con Tgcom24 , è stato identificato tra le vittime in ... (247.libero)

Peter Capaldi e Cush Jumbo funzionano insieme nel mostrarescontro non solo di genere ma anche ... Questo grazie anche alla regia di Jim Loach (il figlio di Ken Loach , già dietroMe Too e ...Marco Poggianella è il fondatore di SOP -Our Planet. Nata nel 2001, l'azienda sviluppa ...studio del CREA diffuso un paio di anni fa evidenzia il nesso tra alimentazione, microbiota e sistema ...Prima scrittrice a essere insignita del Premio Strega nel 1957, nessun uomo la rese felice quanto la sua passione per il racconto ...Ice Teddy, nome d’arte di Salvatore Grande, classe 2003, nato e cresciuto a Scampia, presenta il suo nuovo singolo «Save me», una sad ballad, che prima di arrivare sulle ...