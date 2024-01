Saremo sempre più connessi | lo rivela una ricerca Capgemini sulle nostre intenzioni d’acquisto

Leggi su fmag

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’integrazionepiù profonda dei dispositivinella vita quotidiana dei consumatori è al centro del nuovo rapporto delResearch Institute, intitolato “Connected products: Enhancing consumers’ lives with technology”. L’indagineche oltre un terzo degli intervistati sta progettando di ampliare la propria collezione di dispositivinel prossimo anno, focalizzandosi soprattutto su quelli dedicati al monitoraggio della salute e alla sicurezza domestica. In questo scenario di crescente interesse verso la tecnologia, emerge la chiara aspettativa da parte dei consumatori che i venditori assumano una maggiore responsabilità, specialmente in merito alla sostenibilità e alla protezione dei dati. La Necessità dei DispositiviIl 67% dei ...