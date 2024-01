Sardegna | Deidda Fdi | ' non facciamo asso pigliatutto ma vogliamo migliori candidati'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Se alle elezioni amministrative siamo andati separati è proprio per la mancanza di coordinamento della coalizione di centrodestra, in capo al presidente Solinas, non interessato a mettere d'accordo e riunire la propria coalizione. Nessun tavolo truccato quindi, perchè ad eccezione di Psd Az e Lega, le altre forze politiche di centrodestra (Forza Italia, Riformatori sardi, Udc,2020), hanno chiaramente scelto questo passaggio di consegne scegliendo il candidato Paolo Truzzu. Antonella Zedda ha convocato più volte il tavolo e la sua composizione è stata accettata, anche dal Psd Az, alla sua prima convocazione, proprio decidendo chi fosse legittimato a partecipare. Proprio il segretario del Psd Az ha ribadito quale fosse il perimetro ossia coloro che avrebbero presentato una lista, così come è stato quando è stato scelto il presidente ...

Il candidato sarà scelto in, mi pare che fosse stato deciso e detto, nel pieno della sua autonomia", avverte Salvatore, deputato Fdi: "Stessa situazione quando è stato scelto il ...Le parole del deputato di Fratelli d'Italia Salvatore: il candidato sarà scelto in, non a Roma Di: RedazioneLive "Il centrodestra deve restare unito e si lavora per tenerlo unito ma l'unione non si può basare su un nome o sulla ...I meloniani fanno i conti al partito di Salvini e gli equilibri sono rovesciati, avanti su Truzzu. "La staffetta è nell’ordine delle cose", spiega a ...Torna il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, relativo alle giornate di oggi e domani ...