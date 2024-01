Sara Caretto | morta per malore improvviso a 42 anni | era in vacanza a Londra con la famiglia | Mai una patologia

Si trovavano a Londra, il marito e i tre figli sono sotto shock Di: Alessandra Leo È morta mentre si trovava in vacanza a Londra con il marito e i tre figli di 17, 14 e 10 anni, 40 anni, originaria di Marcon, in provincia di Venezia. Un decesso improvviso, sopraggiunto in un momento che sarebbe dovuto essere di gioia e spensieratezza, mentre la famiglia si ...: questo il nome della quarantenne morta a causa di un malore improvviso mentre era in vacanza con la sua famiglia a Londra. Le prime notizie La donna era in vacanza col marito, alcuni ...Un malore fatale è costato la vita a una giovane mamma veneziana di 42 anni. La morte di Sara Caretto, che con la madre gestiva una gelateria in centro a Venezia, è avvenuta mentre la donna si trovava ...MARCON - Una morte incredibile che lascia davvero sgomenti. È unanime il commento degli abitanti di Marcon, il paese dove abitava Sara Caretto, la quarantenne deceduta nei giorni scorsi ...