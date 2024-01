Santa Marinella | Tidei | “Nessun rischio di privatizzazione per il litorale”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gennaio 2024 – “Con il nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato in consiglio comunale è stato approvato un studio di valorizzazione delma, soprattutto è stato bloccato un tentativo didella costa, e un ampliamento del 20 per cento delle superfici degli stabilimenti balneari, a tutto discapito delle spiagge libere e gratuite”. A parlare è il sindaco di, Pietroche prosegue: “Il Comune dipuà definirsi oggi un comune costiero particolarmente attento anche alle esigenze del settore turistico balneare. Non a caso, mentre al Governo ancora si discute in materia, questa amministrazione ha assegnato nel pieno rispetto delle direttive Bolkstein, ...

Santa Marinella , 28 dicembre 2023 – proseguono in questi giorni, le iniziative culturali e di intrattenimento di “Natale in città” e “Natale ... (ilfaroonline)

'Agli otto assegnatari - abitanti delle case popolari di Via Elcetina a S.è pervenuta la richiesta dell'ATER di pagare mensilmente la somma di Euro 20,00 quale quota di acconto delle spese per i servizi salvo conguaglio. L'ATER avrebbe dovuto e dovrà concordare ...Il Comune dipuò definirsi oggi un comune costiero particolarmente attento anche alle esigenze del settore turistico balneare.SANTA MARINELLA – E’ tempo di “ Open Day” per le scuole cittadine. A fine mese, infatti, centinaia di bambini e ragazzi della nostra città dovranno scegliere la scuola che frequenteranno il prossimo ...“Agli otto assegnatari-abitanti delle case popolari di Via Elcetina a S.Marinella è pervenuta la richiesta dell’ATER di pagare mensilmente la somma di Euro 20,00 quale quota di acconto delle spese pe ...