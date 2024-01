Sanremo 2024 | caccia al biglietto Quanto costa la finale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Click Day per i biglietti di. Il 23 gennaio, dalle 9 (fino a esaurimento delle disponibilità), saranno messi in vendita, sul sito https://.ariston.com, per le 5 serate del 74esimo Festival della Canzone italiana, ada martedì 6 febbraio (prima serata) a sabato 10 febbraio (serata), con un massimo di 2 titoli di ingresso a persona. Per le prime 4 serate i biglietti singoli di plateano 200 euro ognuno; 730 euro per ladi sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 euro per la. Per procedere all'acquisto, si legge in un comunicato della Rai, sarà necessario registrarsi sul sito ...