Sampdoria | Pirlo cambia tutto in difesa con il Venezia

Andrea Pirlo , allenatore della Sampdoria , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie B contro il Bari Andrea Pirlo , ... (calcionews24)

Sampdoria - Pirlo : “Giusto perdere se giochi in questo modo. Un’occasione persa”

Andrea Pirlo nel post partita ha parlato della sconfitta clamorosa per certi versi della sua Sampdoria in casa contro la FeralpiSalò per 3-4. Il ... (sportface)