Samardzic-Napoli | trattativa delicata | tutto deve combaciare al millimetro

...quindi il primo grande obiettivo delper la difesa, con la pista Nehuén Perez dell'Udinese che ora potrebbe prendere forza per un possibile doppio colpo dal Friuli considerando Lazar...Sul Corsport. Ha perduto il controllo dele ora se ne sta in Spagna. Sicuri chesia l'acquisto che serva alDe Laurentiis vuole fare da solo e non ingaggerà mai un uomo che sa di calcio. A scriverlo è Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport. Adagiatosi in uno ...Il mercato del Napoli sembra fermo, infatti dopo l’arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana, si attende la fumata bianca per Samardzic dall’Udinese. Nel frattempo però c’è da definire anche le uscite, ...Il Napoli cerca rinforzi per provare a scalare la classifica di Serie A e avvicinarsi alla zona Champions League ...