Saluto romano per Acca Larentia | cinque denunciati

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - Sono, al momento, le persone denunciate in relazione alla commemorazione didavanti all'ex sede dell'Msi, durante la quale è stato fatto il. All'attenzione dei pm di Roma, è arrivata una prima informativa della Digos che sta proseguendo nella identificazione delle persone che hanno effettuato ilfascista. Alla manifestazione erano presenti militanti di estrema destra e alcuni ultrà. Il lavoro di analisi dei vari filmati su alcune fasi dell'adunata non è ancora concluso. Oggi al question time delle ore 15 alla Camera, la segretaria del Pd Elly Schlein chiederà al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di chiarire sui fenomeni di fascismo che non vengono contrastati dal governo, alla luce di quantoduto alla ...

Si possono fare, secondo la Costituzione "C'è un'incertezza giurisprudenziale sulla qualificazione del. Un indirizzo ritiene che si tratti solo di una manifestazione apologetica del ...Quando si configura il reato di apologia del fascismo Ne abbiamo parlato con Giulio Enea Vigevani, professore ordinario di Diritto costituzionale ...Non si attenuano le polemiche per il saluto fascista di decine di partecipanti al raduno di Acca Larentia, domenica a Roma, nel corso della commemorazione ...