Saluto romano | il giurista | “C’è una incertezza”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Massimo Luciani,e costituzionalista, in un’intervista a ‘La Stampa’ si sofferma sule sulla rilevanza penale. Acca Larentia continua a far discutere e sulmolto presto la Cassazione si pronuncerà sulla sua rilevanza penale. “Su questo c’è un’giurisprudenziale – ammette ilMassimo Luciani – un indirizzo ritiene che si tratti solo di una manifestazione apologetica del fascismo, un altro una manifestazione di odio razziale“. Ilè un reato? – Notizie.com – © Ansa“Non si tratta di una questione irrilevante – aggiunge il costituzionalista – perché nel primo caso la punibilità richiede il legame con un pericolo concreto, nel secondo questo requisito non è richiesto. La ...

“Da un punto di vista di ordine pubblico noi non possiamo delegare a chi è sul campo. Chi gestisce l’ordine pubblico deve far sì che quella ... (ilfattoquotidiano)

Leggi Anche Centinaia di saluti romani per Acca Larentia : il caso finisce in Parlamento - La Digos invierà un'informativa in Procura Leggi Anche ... (247.libero)

Sono al momento cinque le persone denunciate in relazione alla commemorazione di Acca Larentia durante la quale è stato fatto il. All'attenzione dei pm di Roma è arrivata ieri una prima ...Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno fatto il, gesto che potrebbe costituire reato di apologia di fascismo . La Digos sta esaminando i filmati delle telecamere per ...La cappella dove una lastra di marmo ricorda Benito Mussolini si trova nel cimitero monumentale di Roma: all’interno le corone deposti per ...Parla il leader di Italia Viva: «Sulla vicenda del sottosegretario e il suo uso della Penitenziaria non ci fermeremo: le versioni non tornano, qualcuno mente. Figura vergognosa del governo» ...