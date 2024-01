Saluti fascisti | Fratoianni Avs | ' Ad Acca Larentia un insulto alla repubblica e alla Costituzione antifascista'

Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, a Radio Giornale Radio ha parlato deialla commemorazione della strage di Acca Larentia e dell'atteggiamento pilatesco del governo Meloni. 'Quello che è successo ad Acca Larentia è un insulto alla Repubblica fondata sulla ...La presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, Noemi Di Segni, a margine dell' apposizione delle pietre di inciampo in memoria della famiglia Anticoli, in merito a quanto accaduto in via ...Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, a Radio Giornale Radio ha parlato dei saluti fascisti alla commemorazione della strage di Acca Larentia e dell’atteggiamento pilatesco del governo ...Dopo le polemiche sulla cerimonia con i saluti fascisti ad Acca Laurentia, il presidente del Senato Ignazio La Russa lunedì mattina sarà a Milano, al Memoriale della Shoah, per una visita guidata da ...