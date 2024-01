Saluti fascisti | Elly Schlein attacca | ' La destra insulta la Resistenza | Giorgia Meloni è ostaggio del suo passato'

Ancoraromani nella Capitale. Dopo 48 ore dall'adunata a braccia tese ad Acca Larentia, un altro piccolo gruppo di estrema destra si è riunito in piazza dei Mirti, nel quartiere Centocelle, per la ...Elly Schlein ha lanciato un duro attacco al governo Meloni sulla questione deidurante la commemorazione ad Acca Larentia. L'occasione era il question time alla Camera con il ministro dell'Interno Piantedosi. "A preoccuparci non è solo il fatto che queste domande ...Sono circa 150 le persone identificate dai poliziotti della Digos di Roma in relazione alla commemorazione di Acca Larentia durante la quale e’ stato fatto il saluto romano. Al corteo avrebbero partec ...Sarebbero almeno 150 finora gli identificati per i saluti romani durante la manifestazione di domenica ... Piantedosi: "Contestata apologia fascismo a cinque di Casa Pound" "La questura ha trasmesso ...