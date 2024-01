Saluti fascisti | 150 persone identificate dalla Digos Fiano | ' Meloni erede del Msi | deve dissociarsi'

L'evento ha visto i militanti dell'estrema destra ricordare i tre ragazzi del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978 davanti alla sede del Msi cone l'urlo ' Presente! '. Ma cos'è il ...Per ifatti durante la commemorazione della strage di Acca Larentia, la Digos ha identificato circa 150 persone. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da ...Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "A preoccuparci sono anche le ambiguità di questa destra che torna indietro rispetto a quando almeno riconosceva il fascismo come male assoluto". Così Elly Schlein nel ...Il fascismo sta riprendendo piede in Italia «Non solo in Italia, ma in quasi tutti i Paesi europei abbiamo una banalizzazzione di quello che significava Nazionalsocialismo o Fascismo. Ovviamente, non ...