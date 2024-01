Sadio Mané si è sposato con la diciottenne Aisha | l’ha aspettata per anni

nozze per Sadio Manè . Il fuoriclasse del Senegal , ex Liverpool e ora in Arabia Saudita nella squadra di Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr, si è sposato ... (sportface)

Ha avuto grande risalto il matrimonio dell'ex attaccante del Liverpool, ora all' Al Nassr ,. Il calciatore trentunenne ha infatti sposato la compagna Aisha, che ha soltanto 18 anni (19 per quale sito senegalese). Lo scorso 7 gennaio la coppia è convolata a nozze nella capitale ...LONDRA E vissero tutti felici e contenti. Il calciatore, 31 anni, ha rivelato di essersi sposato con la giovane Aisha Tamba , per alcuni 18enne, per altri media senegalesi di 19 anni. In ogni caso, il loro matrimonio, annunciato con tante foto ...