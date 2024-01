Rula Jebreal mente su Acca Larenzia | “C’era Rampelli tra quei fascisti” Lui | ci vediamo in tribunale

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Continua la propaganda degli antimeloniani prendendo a pretesto. Ormai non più un nome che evoca un eccidio impunito che ha distrutto tre giovani vite ma un nome che rimanda a un luogo di lugubri parate neofasciste. Purtroppo questo capovolgimento della realtà è nei fatti e ovviaviene sfruttato dai soliti antida tastiera che ne approfittano per gettare fango su FdI e sui suoi esponenti. L’ultima in ordine di tempo è statache ha postato sul suo profilo su X lo stesso video rilanciato da Schlein chiamando in causa Fabio. Il fascismo prospera di nuovo in Italia – si lamentacommentando il video – e scrive che “il mentore della premier Meloni”, Fabio ...