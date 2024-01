Rubano furgone Acli Roma | ritrovato gravemente danneggiato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)ildell’nel quartiere di Garbatella:poche ore dopo aEst. Ore drammatiche per l’, che ha visto il furto di un propriorefrigerato. Il mezzo, come denunciato dalla stessa associazione cattolica, era centrale per la consegna dei pasti verso le persone più povere della città. Il danno potrebbe essere pesantissimo su tutto il territorio capitolino, considerato come i rappresentati dell’contano come potrebbero saltare 280 mila pasti nella Città Eterna da oggi. Rubato ildell’: rischiano di saltare i pasti per i poveri Il mezzo era ...