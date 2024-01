Royal family | le pagelle da incubo che fanno ridere l’Inghilterra C’è chi ha lasciato la scuola a 16 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In Inghilterra non si parla d’altro. Sui tabloid inglesi impazzano le notizie circa i voti scolastici della famiglia reale. A sollevare il caso è stato il ritrovamento delledell’ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson riemerse gironi fa dall’archivio della suamedia. Ebbene, nonostante la futura duchessa si sia pure improvvisata scrittrice nel frattempo, si è scoperto che agli esami della licenza media – sostenuti a 16– aveva strappato un buon voto soltanto in inglese orale. Per il resto, uno sfacelo totale. Questa notizia ha suscitato la curiosità dei fan reali, che sono andati a controllare quali fossero i risultato scolastici dei Windsor, dall’attuale re a William e Kate.Leggi anche: Reali inglesi, lite furibonda tra Harry e William, cos’è successo Diana non si diplomò neppure, Camilla abbandonò ...