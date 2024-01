Rosa e Olindo | soliti sospetti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dicolpisce sempre questo: che sono i colpevoli perfetti, persino o prima del delitto. Perché come narrativizzò Pino Corrias portavano la colpa della Brianza, dei danè, del leghismo e di Radio Maria. Ma colpisce anche questo: quasi vent’anni dopo, appena se ne parla si alza il muro di Berlino della colpevolezza, senza se e senza revisione (senza remissione). E questo in un paese che per Moro ha celebrato cinque processi, sebbene fosse un caso tanto più semplice: sono state le Br. Pernemmeno l’ipotesi del dubbio è ammessa, Erba è la comfort zone dei mostri in gattabuia. Non che si sia per forza innocentisti, chi lo sa, ed è chiaro che difficilmente avranno la revisione. Un po’ perché la materia è friabile, e molto più perché giudice non mangia giudice. Eppure Erba è uno dei casi, dei troppi ...