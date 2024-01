Rosa e Olindo | perché è una storia pazzesca

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) C’è una notizia di cronaca, probabilmente più importante di tutte le altre. È una notizia di cui Felice Manti, capo redattore del Giornale, ne parla da anni e ne ha scritto per diverso tempo. Quindi oggi mi stupisco che il Giornale non abbia aperto su questa vicenda clamo. Peraltro, l’apertura è del suo concorrente Libero che titola “Presunti innocenti in cella”. È ladiche sono stati condannati all’ergastolo per la strage di Erba che portò a quattro morti nel dicembre del 2006. Secondo Felice Manti, e secondo il procuratore serissimo Cuno Tarfusser, che forse avete visto qualche volta a Quarta Repubblica, i due sarebbero in carcere senza grandi evidenze della loro colpevolezza. Ad esempio, il sangue ritrovato nella Seat Adi uno dei condannati ...

'Sono più fiducioso nella giustizia, incrociamo le dita'. CosìRomano, condannato all'ergastolo insieme alla moglieBazzi per la strage di Erba, in una lettera inviata al giornalista Marco Oliva poche settimane fa e letta in esclusiva a 'Mattino ...È prevista la presenza in aula a Brescia l'1 marzo diRomano eBazzi per la discussione delle istanze di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per la strage di Erba. Nella strage dell'11 dicembre del 2006 morirono quattro persone ...Olindo Romano parla per la prima volta dopo la decisione della Corte d'Appello di Brescia di affrontare in aula l'istanza di revisione della sentenza che ha condannato lui e sua moglie Rosa Bazzi ...In aula ha puntato il dito contro Olindo Romano: “Sei stato tu”. La convinzione dei giudici sino alla Cassazione. Oltre la macchia di sangue, oltre al riconoscimento, esistono le confessioni di Rosa e ...