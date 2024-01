Roma | Tiago Pinto | “Una partita che è una finale | mercato? Abbiamo bisogno di uscite per muoverci”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), gm della, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il derby contro la Lazio,valida per i quarti didi Coppa Italia: “Unache è una. Quando giochi una sfida di questa importanza, è emozionante e allo stesso tempo un po’ stressante. Vogliamo fare il meglio per andare avanti e dare una soddisfazione ai tifosi. Sarà sicuramente l’ultimo, non mi vedo dall’altra parte o a fare altri derby. Speriamo che possiamo vincere, ma questo non c’entra nulla con i giocatori. Loro sono concentrati sulla, il mio futuro non è importante. A me quello che preoccupa è unacon una tensione elevata. E’ lastessa: l’importante essere concentrati e fare il ...

Tiago Pinto ha rilasciato un'intervista a The Athletic in cui spiega la sua decisione di lasciare la Roma e svela i suoi piani per il futuro. " Mi ... (247.libero)

Tiago Pinto , gm della Roma , ha parlato a The Athletic del futuro e del lavoro svolto in giallorosso in tre anni Tiago Pinto , gm della Roma , ha ... (calcionews24)

“Tre anni alla Roma ! Non sono molti i direttori sportivi che hanno la possibilità di stare tre anni in questa squadra. Non sono il tipo di persona ... (sportface)

- Alla fine il destino del mercato in entrata si deciderà in base alla volontà del pupillo diPinto di lasciare la. Renato Sanches sta temporeggiando e non ha ancora dato il suo ok alle proposte che fin qui sono arrivate sul tavolo del suo agente, Jorge Mendes . Il procuratore di ...I dettagli dell'affare 'La Juventus è sempre più in dirittura per l'arrivo diDjaló. Dopo la partenza in prestito di Dean Huijsen a, il club bianconero ha raggiunto un accordo con il ...Sensazioni “Oggi è una finale, quando giochi una gara di questa importanza da dentro o fuori e il derby è emozionante e stressante. Vogliamo fare il meglio per andare avanti e regalare una gioia ai ...Il general manager della Roma Tiago Pinto, intervenuto a Mediaset, ha parlato prima del derby contro la Lazio valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. SENSAZIONI -.