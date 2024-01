Roma | Renato Sanches indeciso | aspetta altre offerte mercato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)- Alla fine il destino delin entrata si deciderà in base alla volontà del pupillo di Tiago Pinto di lasciare lasta temporeggiando e non ha ancora dato il suo ok ...

Renato Zero torna in concerto a Roma dopo l’evento al Circo Massimo: le date evento da non perdere . Il cantautore compone il suo ... (ilcorrieredellacitta)

- Alla fine il destino del mercato in entrata si deciderà in base alla volontà del pupillo di Tiago Pinto di lasciare laSanches sta temporeggiando e non ha ancora dato il suo ok alle proposte che fin qui sono arrivate sul tavolo del suo agente, Jorge Mendes . Il procuratore di Mourinho si è mosso in prima ...A queste si aggiungono i contributi di Fondazione(20 milioni), Carilucca (15 milioni) e Banco ... L'operazione di sistema, coordinata dal fondo guidato daRavanelli, ha visto una ...Renato Sanches blocca il mercato, non convinto delle destinazioni Besiktas, Olympiacos e Paok. Tiago Pinto deve cercare un club che lo prenda alle stesse condizioni della Roma, altrimenti sarà ...José Mourinho stenta a crederci. La famiglia Friedkin ha deciso di non trattenere il giocatore fortemente voluto dal tecnico portoghese.