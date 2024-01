Roma | perché è uscito Dybala | cosa si è fatto | Milan a rischio

Ivan Provedel non è in campo nella Lazio che affronta la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia . Il portiere titolare biancoceleste... (calciomercato)

Iniziano i quarti di finale di Coppa Italia e lo spettacolo è assicurato con tante partite in grado di fornire indicazioni. E’ altissima l’attesa in ... (calcioweb.eu)

Dopo le polemiche per la marcia e i saluti romani dei militanti di Acca Larentia , il presidente del Senato Ignazio La Russa non condanna l'episodio e ... (vanityfair)

I silenzi di Mourinho - le interviste senza auricolare : perché tutto questo non giova alla Roma e all’ambiente

“Ha arbitrato in una corrida. La sua esperienza l’ha aiutato, arbitrare in condizione del genere non è mai facile. In queste condizioni per gli ... (sportface)