Roma Ostiense | bottigliate di vetro in faccia | poi gli rubano soldi e telefono

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gennaio 2024 – Al termine di un’attività d’indagine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaEur e della StazioneGarbatella d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino del Marocco di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, poiché gravemente indiziato dei reati di rapina pluriaggravata, tentata estorsione e lesioni personali. Il provvedimento scaturisce a seguito di un intervento effettuato in piazzale, la sera dello scorso 2 gennaio, da una pattuglia dei Carabinieri della StazioneGarbatella quando un cittadino 21enne egiziano ha denunciato loro di essere stato, poco prima, aggredito per futili motivi da un gruppo di tre persone, mentre si trovava ...

