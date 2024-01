Roma | furto con scasso in strada al quartiere Africano | due arresti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CRONACA DI– Hanno rubato diversi utensili da lavoro da un furgone della societa’ Italgas parcheggiato indopo averlo aperto con una spranga di ferro: per questo sono stati arrestati dai carabinieri un 26enne e un 32enne, residenti in un campo rom. I due sono accusati diaggravato in concorso e a incastrarli, in via Pietro Mascagni, nel, sono stati alcuni passanti che ieri sera hanno notato i loro movimenti sospetti tra le auto in sosta e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Parioli che hanno bloccato i due ladri mentre tentavano di allontanarsi a bordo di un Fiat Doblo’.