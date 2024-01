Roma | deruba e aggredisce un giovane alla Laurentina | in carcere un 23enne

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CRONACA DI– Undel Marocco di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, e’ in custodia cautelare inpoiche’ gravemente indiziato dei reati di rapina pluriaggravata, tentata estorsione e lesioni personali. Il provvedimento, emesso dprocura di, e’ arrivato dopo un intervento dei carabinieri in piazzale Ostiense, la sera dello scorso 2 gennaio, quando una pattuglia della stazione Garbatella ha raccolto la denuncia di un 21enne egiziano che era stato aggredito per futili motivi da un gruppo di tre persone, mentre si trovava nei pressi della Metro. I tre, dopo averlo colpito al collo e al volto con una bottiglia di vetro rotta, erano riusciti a impossessarsi del telefonino del 21enne e di 300 euro in contanti per poi ...