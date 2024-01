Roma | dalla Spagna | “Il Psg punta Llorente per sostituire Skriniar”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dopo la voce sull’interesse del Siviglia per Sardar Azmoun, un’altra società europea osserva un calciatore in prestito alla. Secondo AS, il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi su Diego, attualmente in giallorosso a titolo temporaneo dal Leeds. Il Psg non avrebbe ancora presentato un’offerta concreta ma ne starebbe già parlando con i giallorossi, con i quali i rapporti sono eccellenti, anche se poi l’ultima parola spetterà ovviamente al club inglese. L’assenza di Milan, probabilmente fino alla fine della stagione, ha costretto il club parigino a tornare sul mercato.avrebbe l’ok di Luis Enrique che apprezza le sue qualità palla al piede. SportFace.