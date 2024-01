Roma | Bove | «Bottiglietta? Non credo sia una cosa normale Interverranno le autorità»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Edoardo, centrocampista della, ha parlato a Mediaset dell’episodio dellee della partita contro la Lazio in Coppa Italia Edoardo, centrocampista della, ha parlato a Mediaset dell’episodio dellee della partita contro la Lazio in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni: EPISODIO – «Mi hanno tirato una bottiglia di birra in testa. Non mi sembrava il caso di fare polemiche o scenate, ledi competenzaperché nonsia una». PARTITA – «Una volta andati in svantaggio siamo andati in difficoltà: possiamo sicuramente migliorare sul gioco, siamo sulla strada giusta. Fa male perdere queste partite ma ripartiremo dalla forza ...

TV "È stata una partita tirata condizionata da un episodio che a inizio ripresa ci ha colti un pochino impreparati e poi successivamente non siamo riusciti a rimettere le cose in sesto. ...Gara nervosa nel finale con tre espulsi, uno della Lazio Pedro e due dellaAzmoun e Mancini. ... confermata la coppia Dybala - Lukaku, mentre va in panchina Lorenzo Pellegrini conche ...E poi c'è l'episodio di Edoardo Bove... Il centrocampista stava rientrando in panchina dopo la sostituzione con El Shaarawy: in quel momento, come riportato da Mediaset, il giocatore della Roma è ...Al termine di Lazio-Roma, Edoardo Bove ha parlato a Sky Sport: "Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo siamo andati subito sotto per via di un episodio. Poi è difficile cambiare rotta una ...