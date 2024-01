Roma | 23enne marocchino rapina e aggredisce con una bottiglia di vetro la vittima | arrestato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaEur e della StazioneGarbatella, d’intesa con la Procura capitolina, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadinodi 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato dei reati dipluriaggravata, tentata estorsione e lesioni personali. Il provvedimento scaturisce a seguito di un intervento effettuato in piazzale Ostiense, la sera dello scorso 2 gennaio, da una pattuglia dei Carabinieri della StazioneGarbatella quando un cittadino 21enne egiziano ha denunciato loro di essere stato, poco prima, aggredito per futili motivi da un gruppo di tre persone, mentre si trovava nei pressi della metro Laurentina. I tre, dopo averlo colpito al collo e al volto con una ...

Dalle successive attività investigative i militari hanno raccolto gravi elementi indiziari e d'intesa con la Procura diilè stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale ...in un primo momento si era pensato che Adam Jendoubi fosse stato vittima di un incidente stradale: ilera ferito al volto e il suo corpo riverso a terra e privo di sensi era stato trovato per ...L’argentino, scalato a secondo in campionato, dovrebbe partire titolare tra i pali ma Gasperini ha dubbi: “Seguo il momento” ...L'obiettivo del 23enne è quello di partecipare all'Europeo con la nazionale italiana, ma al momento, vista anche l'abbondanza nel settore avanzato bianconero, le possibilità paiono minime e potrebbe ...