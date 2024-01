Riunione Figc-Serie A | Marotta | “Incontro con Gravina costruttivo”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “È stato un”. Sono queste le parole dell’ad dell’Inter e consigliere federale Giuseppe, all’uscita dell’informale tra club diA e il presidente della Federcalcio Gabrieleterminato dopo circa tre ore. Sul tavolo c’era la riforma del calcio italiano in vista dell’assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto, prevista per l’11 marzo. “Sì è parlato di riforma campionati e non solo, anche di un insieme di riforme che riguardano il calcio professionistico.molto utile che continuerà nei prossimi giorni. Il prossimo? Nell’assemblea del 26 gennaio con”, ha invece aggiunto Claudio Fenucci, ad del Bologna. SportFace.

