Riproposto iPhone 14 a prezzo conveniente su Amazon in queste ore

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Suè presente un’offerta davvero interessante che riguarda l’14 nero da 128GB di memoria interna, dispositivo che gode di un ottimo comparto tecnico e può essere l’affare da non lasciarsi scappare. Nonostante non si stia parlando dell’ultimo top di gamma di stampo Apple, l’14 è senza dubbio un dispositivo che può competere con gli altri flagship presenti sul mercato. Dando quindi un’occhiata a quanto propone quest’oggi, si può notare come sia stato applicato uno sconto del 15% sulprecedente di 879 euro, arrivando al costo attuale di 749 euro. Ennesimo rilancio per14 apiù basso suinore: i dettagli dell’offerta Nuovo rilancio, in sostanza, dopo quello di fine ...

L'14 è un prodotto di recente realizzazione, pur insomma non appartenente all'ultima generazione, gode di un comparto tecnico di qualità, assolutamente alla pari dei top di gamma presenti ...Attenzione alle offerte per15 a prezzo accessibile su Amazon il 28 dicembre: i dettagli della promozione Altra offerta, insomma, dopo quella menzionata nei giorni scorsi . Una cifra più bassa ...Un’azienda statunitense, però, ben 20 anni dopo ha deciso di riproporre quel design realizzato una stravagante cover per iPhone. “Clicks” è una nuova cover per iPhone 14 Pro e 15 Pro (e Pro Max) che ...L'intelligenza artificiale Copilot di Microsoft è stata rilasciata come app su Android, anche in Italia. Basata sullo stesso linguaggio di grandi dimensioni di ChatGpt, Copilot può aiutare a scrivere ...