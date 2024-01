Rigore Lazio | Mauro non ci sta | “Arbitro costretto dal VAR a fischiare un contatto che non sarebbe caduto neanche un…”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel derby capitolino valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, laha sconfitto la Roma per 1-0, grazie alla rete di Zaccagni al 51? (fallo di Huijsen su Castellanos). Ora nella semifinale i biancocelesti affronteranno la vincente dell’altro quarto, che vedrà opposta Juventus-Frosinone (domani sera ore 21 a Torino). All’inizio del dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Serie A, Milan-: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Guglielmo Timpano irride i tifosi della: “Tutti giù dal trespolo. Tu che hai gufato invano, alza gli occhi…” Amichevoliestate 2022: tutti gli impegni precampionato della squadra di Sarri-Triestina 3-1 (VIDEO HIGHLIGHTS): Immobile, Basic e Bertini per ...

Il tecnico giallorosso a denti stretti cerca di non affondare ma si vede che i penalty concesso non è che gli vada giù così tanto Mourinho perde ... (notizie)

... "Senza Dybala abbiamo meno qualità" Finisce 1 - 0 il derby di Coppa Italia trae Roma. E "... Oggi perdiamo per undel calcio moderno, da Var. E' unche senza Var l'arbitro non ......del derby di Coppa Italia perso contro ladi Maurizio Sarri, con un : " Abbiamo grandi difficoltà e nelle ultime settimane abbiamo fatto una serie di big match. Oggi perdiamo per undel ...Un primo tempo alla camomilla e una ripresa con tre espulsi e cinque ammoniti. Sono i due volti del derby di Coppa Italia che proietta la Lazio in semifinale grazie al rigore concesso da Orsato dopo ...Lotito manda poi un messaggio ai tifosi, che alla vigilia si erano ritrovati in Piazza della Libertà per festeggiare il 124° compleanno della Lazio: "Abbiamo vinto meritatamente e aperto una nuova ...