Rifiuti | LcG | a Roma ottima gestione del periodo natalizio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) POLITICA– “Siamo davvero soddisfatti di come la citta’ abbia affrontato ilper quanto riguarda ladei”. Lo affermano i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco, Rocco Ferraro ed Elisabetta Lancellotti. “Nonostante un evento drammatico come l’incendio della discarica di Malagrotta avvenuto proprio nello stesso, quest’anno finalmente, a differenza delle gestioni precedenti, la citta’ ha retto bene, senza situazioni emergenziali. Il cambio di rotta e’ chiaramente visibile, – proseguono i consiglieri – non solo siamo nella direzione giusta, con la procedura per la realizzazione del termovalorizzatore che va avanti e che permettera’ adi essere autonoma e di chiudere completamente il ...